Артем Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча с «Лейпцигом»

Артем Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча с &#171;Лейпцигом&#187;
Игра начнется в 20:55 по московскому времени. Фото: https://pixabay.com

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба призвал фанатов футбола болеть за команду в матче с «Лейпцигом», который состоится уже завтра, 23 октября.

Футболист опубликовал видеоролик на своей официальной странице в Instagram, где рассказал, что команда успешно прилетела в Лейпциг, где пройдет завтрашняя встреча, и заселилась в гостиницу.

Дзюба подчеркнул, что предстоящий матч обещает быть сложным и попросил болельщиков поддержать сине-бело-голубых. «Завтра поболейте за нас, дорогие» — сказал спортсмен.

Отметим, что в среду, 23 октября, на стадионе «Ред Булл Арена» состоится матч третьего тура европейской Лиги чемпионов, между российский «Зенитом» и немецким «Лейпцигом».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургский хоккейный клуб СКА проведет в «Ледовом» встречу с «Нефтехимиком».

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Артем Дзюба обратился к болельщикам в преддверии матча с «Лейпцигом»
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