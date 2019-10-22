«Шахтер» сыграл с «Динамо» вничью

Встреча донецкого «Шахтера» и загребского «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов завершилась со счетом 2:2

Матч проходил во вторник, 22 октября, на стадионе в Донецке. Благодаря голевой передаче Марлоса, полузащитнику «Шахтера» Евгению Коноплянке удалось открыть счет уже на 16-й минуте первого тайма. Однако на 25-й минуте соперники из Загреба приблизились к хозяевам усилиями Даниэля Ольмо.

Во втором тайме игроки обеих команд также отличились забитыми в ворота противника мячами. На 60-й минуте гол «Шахтеру» забил Мислав Оршич, а на 75-й минуте донецких футболистов выручил защитник из Бразилии Додо, окончательно сравнявший счет.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий»Зенита» Артем Дзюба обратилась к болельщикам с просьбой поддержать команду на завтрашней игре с «Лейпцигом».