Новый метод редактирования ДНК способен исправить 89% мутаций

Новый метод оказался в несколько раз успешнее предыдущей разработки. Фото: https://pixabay.com

Новый метод оказался в несколько раз успешнее предыдущей разработки. Фото: https://pixabay.com

Американские ученые разработали более безопасный метод редактирования генов, чем CRISPR–Cas9. Он может помочь справиться с 89% мутаций.

Публикация об открытии гарвардских ученых появилась в научном издании Nature. В своем исследовании деятели науки утверждают, что основная сложность предыдущего метода заключалась в частых ошибках из-за невозможности запланированных изменений.

Разработанный гарвардскими учеными способ позволит осуществлять лишь запланированные изменения в геноме. В процессе участвует фермент обратная транскриптаза, образующий ДНК на основе РНК. Данный метод получил название «первичное редактирование».

Исследователи подчеркивают, что достигнутые результаты — лишь начало попыток изменения ДНК для борьбы с генетическими заболеваниями.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что оксфордские ученые опровергли существование психических расстройств, вызываемых компьютерными играми.