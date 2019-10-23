В России увеличится стоимость родового сертификата

Стоимость родового сертификата может вырасти на тысячу рублей. Изменения планируются в следующем году.
В стоимость сертификата предлагается включить услуги психолога для беременных. Кроме того, в перечень войдут услуги работников и юристов. Соответствующий документ подготовлен Минздрав РФ.
В настоящее время психологов будущим матерям приходится оплачивать самостоятельно. Как сообщает «Российская газета», такая помощь должна быть доступна всем женщинам, находящимся в положении.
Напомним, родовой сертификат появился в 2006 году. Его стоимость может вырасти в с 11 до 12 тыс. рублей.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что тревожность может в период беременности может сказаться на связи матери с ребенка. На контакте также может отразиться послеродовая депрессия.