В России увеличится стоимость родового сертификата

Стоимость родового сертификата может вырасти на тысячу рублей. Изменения планируются в следующем году.

В стоимость сертификата предлагается включить услуги психолога для беременных. Кроме того, в перечень войдут услуги работников и юристов. Соответствующий документ подготовлен Минздрав РФ.

В настоящее время психологов будущим матерям приходится оплачивать самостоятельно. Как сообщает «Российская газета», такая помощь должна быть доступна всем женщинам, находящимся в положении.

Напомним, родовой сертификат появился в 2006 году. Его стоимость может вырасти в с 11 до 12 тыс. рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что тревожность может в период беременности может сказаться на связи матери с ребенка. На контакте также может отразиться послеродовая депрессия.