Повышенная тревожность во время беременности может сказаться на связи матери с ребенком

Ощущение тревоги во время беременности у женщин может сказаться на взаимодействии матери с ребенком. К такому выводу пришли ученые Университета Турку.

Исследование FinnBrain также показало, что на контакт новорожденного с родителем также влияет послеродовая депрессия. Исследователи отметили, что психоэмоциональное состояние беременной нужно наблюдать, в случае повышенной тревожности необходимо обратиться за помощью к специалистам.

В противном случае мать не сможет распознавать сигналы ребенка, определить причину плача. Соответствующее исследование проводили с помощью опроса. Среди участниц были беременные женщины и уже родившие.

Ранее в GazetaSPb сообщали, чем нужно питаться во время беременности, чтобы ребенок вырос умным.