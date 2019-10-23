Диетолог рассказала, с чем нежелательно смешивать чай

Любой чай можно пить с медом и лимоном. Фото: Pixabay

Любой чай можно пить с медом и лимоном. Фото: Pixabay

Сочетания чая с некоторыми продуктами не несут никакой пользы организму, а могут даже причинить вред. О пользе чая и правильности его употребления рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Диетолог отметила, что в чае содержатся антиоксиданты, которые положительно сказываются на зрении и сердечно-сосудистой системе. Она добавила, что напиток можно пить с лимоном или вареньем, но некоторые сочетания могут нанести вред человеку.

Соломатина рассказала газете «Вечерняя Москва», что нежелательно пить много чая с молоком. Она объяснила это тем, что молоко нейтрализует полезные антиоксиданты, в результате чего может возникнуть дискомфорт в животе.

Со слов врача, в горячий чай не стоит класть мед. Такое сочетание не принесет никакой пользы организму.

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