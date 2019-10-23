Малышева назвала людей безобразными во время госпитализации

Малышева назвала людей безобразными во время госпитализации
Елена Малышева. Фото: malysheva.live Instagram

Российская телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева была госпитализирована в Боткинскую больницу. У звезды случился гипертонический криз.

О случившемся ведущая рассказала на своей страничке в Instagram. Находясь в незавидном положении, она продолжала держать в курсе общественность. В сторис она рассказала, что у нее впервые в жизни поднялось давление. Она добавила, что медики его понизили, однако в больницу все равно пришлось ехать. И отметила, что ей стало намного лучше.

«Первый раз в жизни давление было 200 на 130», — поделилась Малышева.

В конце записи телеведущая решила побеседовать с водителем скорой помощи о его непростой работе. Мужчина охотно давал ответы. Телеведущая также спросила, пропускают ли служебную машину другие участники движения. На это водитель рассказал, что не всегда люди вспоминают о принятых законах.

«Все также? Вот такие люди безобразные», — заявила Малышева.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о таблетках, которые нужно пить людям после 50 лет. Соответствующие рекомендации дала Елена Малышева.

боткинская больница Елена Малышева скорая помощь
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Малышева назвала людей безобразными во время госпитализации
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