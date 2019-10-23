Синоптики предупредили петербуржцев о резком похолодании

До конца настоящей недели в городе будет еще относительно тепло. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

До конца настоящей недели в городе будет еще относительно тепло. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Синоптики предупредили жителей Северной столицы, что со следующей недели ожидается похолодание.

Уже к концу октября в городе наступит минусовая температура. Как сообщает метоцентр «Фобос», до конца настоящей недели в городе будет еще относительно тепло. До начала следующей недели температура воздуха составит 7-10 градусов тепла. На предстоящих выходных синоптики обещают дожди.

Со вторника, 29 октября, в Петербурге начнет холодать, температура воздуха опустится до +4 градусов. На следующий день температура снизится еще на 2 градуса.

Снег окутает город уже первого ноября. На второй день последнего осеннего месяца ожидается вновь ясная погода, но без потепления.

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