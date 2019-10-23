На Народного Ополчения в жестком ДТП погиб человек

Один погибший и один пострадавший. Фото: https://vk.com/spb_today

Один погибший и один пострадавший. Фото: https://vk.com/spb_today

Также один из участников аварии находится в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 23 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Народного Ополчения вслед за инцидентом на пересечении Лермонтовского проспекта с набережной Обводного канала.

Участниками очередного ДТП стали три машины – два «Форда» и «Лада». На место прибыла карета скорой помощи, но врачам не удалось помочь водителю одного из автомобилей – он погиб от серьезности полученных травм. Одного пассажира отправили в больницу в тяжелом состоянии. Что стало причиной инцидента – не уточняется. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства случившегося.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что автобус сбил велосипедистку на «зебре» в Павловске. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Медики оценили ее состояние как тяжелое.