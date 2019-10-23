Российский биолог планирует лечить врожденную глухоту с помощью редактирования ДНК

Биолог Денис Ребриков заявил о намерении провести генетическое редактирование по опыту китайского ученого Хэ Цзянькуя.

Ученый намерен с помощью генного редактирования CRISPR излечить врожденную глухоту. Первоначально предполагалось, что исследование будет касаться той же темы, что и опыты его коллеги из Китая: развития генетической резистентности к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ). Однако стало известно, что российский биолог изменил намерения.

На данный момент он проводит эксперименты с яйцеклетками здоровых женщин, ожидая, пока подопечная с глухотой даст согласие на донорство. На данный момент пациентка отложила процедуру из-за операции по установке кохлеарного импланта. Предварительные исследования помогут лучше изучить побочные эффекты редактирования генов.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученым удалось научить крыс водить машину.