Актер Алек Болдуин неожиданно снял штаны в эфире вечернего телешоу

Актер Алек Болдуин неожиданно снял штаны в эфире вечернего телешоу
Актер предстал перед публикой в весьма откровенном виде. Скриншот: YouTube

Голливудский актер Алек Болдуин удивил зрителей и ведущего известного вечернего ТВ-шоу Америки The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Таким необычным и впечатляющим способом 61-летний актер продемонстрировал, как он похудел. Болдуин обратился к публике с вопросом, хотят ли они узнать, сколько килограмм ему удалось сбросить. После чего актер резко встал и с него тут же упали брюки.

В ответ на реакцию публики, — взбудораженный хохот, — Болдуин объяснил: «Эти штаны мне уже больше не подходят».

Гостем телешоу звезда Голливуда стал по случаю выхода фильма «Сиротский Бруклин», режиссером которого стал Эдвард Нортон. В нем Болдуин разделил съемочную площадку с Брюсом Уиллисом.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что украинский актер Юрий Марк подвергся нападению в польском городе Познань.

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