Дым от горящих покрышек разнесся по Приморскому району

В Приморском районе Петербурга 24 октября произошел пожар. Дым от возгорания разнесся на несколько километров и поднялся высоко вверх.

О сильном пожаре сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «ВКонтакте».

«Только что там проезжали, дым валит очень приличный», — отметили свидетели происшествия.

Как рассказали gazeta.spb.ru в Главном управлении МЧС России по Петербургу, пожар произошел на Мебельной улице. На пустыре загорелись покрышки.

«Там покрышки горели и мусор. Пятнадцать метров в квадрате», — уточнили в спасательном ведомстве.

Пожар ликвидирован. Сообщения о пострадавших не поступали. Причины возгорания выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге в ночь на 24 октября вспыхнул автомобиль KIA Rio. У машины полностью выгорел моторный отсек.