В Ленобласти за мусором проследят со спутника

В Ленобласти до конца 2019 года создадут дополнительно 905 контейнерных площадок для мусора, доведя их общее число до 6450. В регионе обещают с первого ноября перейти на новую систему сбора и переработки твердых коммунальных отходов.

«Мусорная проблема» Ленинградской области усугубляется наличием большого числа несанкционированных свалок, которые, в свою очередь, порой создаются за счет вывоза мусора из Петербурга. Точных данных по количеству самовольных свалок в регионе нет, но счет идет на тысячи. Проблема учета свалок вызвана большим числом лесных дорог, куда фактически может привезти мусор любой желающий.

В летний период много мусора в лесах оставляют как раз отдыхающие из Петербурга, далеко не все туристы готовы везти свой мусор обратно с собой. Поэтому и кидают его в близлежащие кусты, постепенно превращая их в помойку.

Один из способов борьбы с таким явлением стало создание контейнерных площадок для сбора мусора. Сейчас их уже 5545 штук, в 2019 году добавиться еще 905, а всего Ленобласти необходимо порядка 9,5 тысяч таких объектов. Поэтому в 2020-2021 году власти региона обещают открыть еще дополнительно 2,9 тыс контейнерных площадок.

Новая система сбора и переработки ТБО, которую обещает ввести в Ленообласти с начала ноября губернатор региона Дрозденко предполагает некие новые технологии. По словам губернатора нужно контролировать транспортные потоки, то есть, не дать возможности мусоровозам выкинуть мусор где попало. Для этого все машины по перевозки ТБО обязательно должны быть оснащены датчиками ГЛОНАСС. А чтобы не везли лишнего или наоборот – не выгружали мусор где попало на всех полигонах ТБО поставят датчики весового контроля.

Также Дрозденко обещает делать акцент на переработке отходов, для чего он планирует внедрить в регионе некие «линии обработки отходов с учетом всех стандартов экологической безопасности», – сказал Александр Дрозденко.

Платить за все это великолепие, конечно, придется простым гражданам. Из Правительства Ленобласти сообщают, что теперь услуга по сбору, вывозу отходов станет коммунальной. В тариф включат стоимость всех мусорных этапов: от сбора и обработки до утилизации.