Странная девушка бродит между машин на Дачном

Очевидцы считают, что она находится в состоянии опьянения – возможно, не алкогольного.

Об этом стало известно сегодня, 25 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях. Они также поделились видеозаписью, на которой запечатлено поведение девушки. Все случилось на Дачном проспекте. Люди пишут, что ведет себя незнакомка крайне странно – ходит прямо по дороге между автомобилей и не обращает ни на кого внимания. Ей сигналят и пытаются убедить уйти на тротуар, но она лишь отмахивается и идет дальше. В какой-то момент она бросилась убегать – по предварительным данным, петербурженка не пострадала.

Свидетели считают, что юная особа могла напиться или употребить запрещенные вещества.

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