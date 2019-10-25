Пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе сервисов

Пользователи Facebook и Instagram столкнулись со сбоями в работе сервисов
Жалобы на работу приложений начали поступать около двух часов ночи. Фото: Pixabay

Пользователи Facebook и Instagram заявили о нарушениях в работе приложений. Жалобы поступали из ряда стран, в том числе из России.

Согласно данным сайта Downdetector, отслеживающего сбои в работе популярных соцсетей, о нарушениях стало известно после часа ночи.

В 45% случаев пользователи Facebook жаловались на сбои в новостной ленте, 34% заявили об отказе работы всех функций приложений, 19% столкнулись с проблемой входа в личный аккаунт.

Пользователей Instagram также настигли проблемы, около 83% людей не смогли обновить и загрузить записи. Другие указали на проблему с просмотром сообщений и работу сайта.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о крупном сбое в популярной соцсети. Речь идет об Instagram.

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