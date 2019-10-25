В «Точке кипения» пройдет экологический форум

Мероприятие организовал комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Фото: Pixabay

Мероприятие организовал комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Фото: Pixabay

Сегодня, 25 октября, пройдет экологический форум. Международное молодежное мероприятие состоится в пространстве «Точка Кипения» в Северной столице.

Гости смогут посетить семинары, которые будут посвящены экопривычкам, способным изменить окружающий мир. Вместе с экспертами посетители обсудят важность таких отраслей как животноводство и энергетическая промышленность. Кроме того, пройдут экологические квесты.

Молодежные проекты продемонстрируют в формате «Печа Куча», а также услышат оценку специалистов из общественных организаций.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о спортивном форуме в Северной столице. Эксперты спортиндустрии обсудили готовящиеся проекты.