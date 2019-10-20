Спортивный форум в Петербурге посетили эксперты со всей России

Мероприятие посетили эксперты в спортивной индустрии со всей страны. Фото: Pixabay

Мероприятие посетили эксперты в спортивной индустрии со всей страны. Фото: Pixabay

В Северной столице прошел спортивный форум, на котором обсудили готовящиеся проекты, а также поговорили о перспективах создания Фонда одаренных спортсменов. Деловая программа состоялось в субботу, 19 октября.

Мероприятие посетили более 1,2 тыс. человек, среди них были эксперты в спортиндустрии со всей России.

Со слов директора форума и руководителя Общероссийского спортивного движения Константина Блохина, сообщает ТАСС, в мероприятии приняли участие члены Общественной палаты и общественного совета страны, эксперты в разных видах спорта и другие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о модном форуме, который состоялся в Петербурге. На мероприятии обсудили новые бренды.