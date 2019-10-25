Студия Disney планирует выпустить ремейк комедии «Фокус-покус»

Студия Disney начала работу над новой версией комедии 1993 года «Фокус-покус». Главные роли могут снова исполнить Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими.

Как сообщает Deadline, сценарий напишет Джен Д’анджело, известная по сериалам «Трудоголики» и «Счастливы вместе».

Пока не сообщается, станет фильм продолжением первой картины или будет самостоятельной историей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Disney переснимет несколько известных фильмов. Речь идет о картинах кинокомпании Fox. Среди них «Один дома», «Ночь в музее» и другие. Первый может стать сериалом.