Студия Disney планирует выпустить ремейк комедии «Фокус-покус»

Студия Disney планирует выпустить ремейк комедии &#171;Фокус-покус&#187;
Фильм "Фокус-покус". Фото: кадр из фильма

Студия Disney начала работу над новой версией комедии 1993 года «Фокус-покус». Главные роли могут снова исполнить Бетт Мидлер, Сара Джессика Паркер и Кэти Наджими.

Как сообщает Deadline, сценарий напишет Джен Д’анджело, известная по сериалам «Трудоголики» и «Счастливы вместе».

Пока не сообщается, станет фильм продолжением первой картины или будет самостоятельной историей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Disney переснимет несколько известных фильмов. Речь идет о картинах кинокомпании Fox. Среди них «Один дома», «Ночь в музее» и другие. Первый может стать сериалом.

Disney съемки фильм
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Студия Disney планирует выпустить ремейк комедии «Фокус-покус»