Дагестанцы собрались у отеля Конора МакГрегора

Накануне, 24 октября, рядом с отелем в Москве, где остановился боец смешанных единоборств Конор МакГрегор, собрались несколько десятков дагестанцев. Продолжится ли блокада сегодня, пока не ясно.

Оскорблённые высказываниями бойца в адрес дагестанского народа и лично чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова ждут его у отеля «Ритц-Карлтона».

Всего на месте собралось около сотни мужчин. Как сообщает «Чемпионат.com», собравшиеся понимают, что к МакГрегору их никто не подпустит, но они намерены поговорить с бойцом.

Присутствующие рассказали, что приехали, чтобы поддержать оскорбленных близких. Они также добавили, что намерены стоять до последнего, однако знают, что МакГрегор не спустится к ним.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о скандале в одном из баров Дублина, который утроил МакГрегор. Он напал на местного жителя.