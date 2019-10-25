Зима наступит в Петербурге в воскресенье

В Петербурге наступает зима. Холод придет в город в воскресенье, 27 октября, и усилится в начале следующей недели.

Середина октября в Петербурге выдалась относительно теплой. Однако горожанам, похоже, придется попрощаться с солнцем и легкими куртками. Теплые дни, по словам погодных экспертов, подходят к концу. Погоду в Петербурге и на северо-западе Европейской части России в ближайшее время обусловит циклон. В город он придет вместе с холодными ветрами.

«В воскресенье в тыловой части циклона на Северо-Запад устремится холодный воздух из Северных широт. Это воздух, который сформировался над Арктическим бассейном. Мы ожидаем в воскресенье в Санкт-Петербурге облачную с прояснениями погоду. Местами возможны небольшие осадки», — рассказал gazeta.spb.ru ведущий специалист центра «Фобос» Александр Семенков.

Суббота, 26 октября, в городе и Ленобласти обещает быть ветреной и дождливой. Порывы юго-западного ветра разгонятся до 7-12 м/с. Атмосферное давление понизиться существенно ниже нормы — до 746 мм ртутного столба. Дождь в отдельных районах может быть сильным. Температура воздуха в Петербурге составит плюс 10-12 градусов, в Ленобласти — плюс 8-13.

Уже в воскресенье в городе похолодает до 2-4 градусов, в Ленобласти — до 0-5. Однако настоящее похолодание следует ждать на следующей недели. В ночь на понедельник температура в Петербурге понизится до нуля градусов, а в области примет отрицательные значения.

«Вполне вероятно образование небольшого снежного покрова. Но основная волна холода пройдет не в выходные дни, а в начале следующей недели. Температура понизится до устойчивых отрицательных значений, даже в дневные часы», — отметил Александр Семенков.

Ранее главный синоптик Александр Колесов рассказал, когда в Петербурге выпадет первый снег.