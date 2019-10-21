Главный синоптик Петербурга рассказал, когда выпадет снег

Александр Колесов, главный синоптик Северной столицы, поделился своими наблюдениями о том, когда петербуржцам стоит ждать первого снега.

О погоде Александр Колесов рассказал в понедельник, 21 октября. Как отметил синоптик на своей страничке в социальной сети Facebook, на этой неделе горожане смогут насладиться последними теплыми днями. Уже на следующих выходных, «ближе к концу месяца», по словам Колесова, погода станет совсем зимней. Температура опустится значительно ниже, пойдет снег.

Ждать тепла петербуржцам не стоит, даже по мере приближения циклонов потеплеет «относительно», подчеркивает синоптик.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в октябре температура воздуха на территории страны превысила норму на 4-6 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.