Петербуржцы рассказали, сколько мечтают тратить времени на дорогу до работы

Петербуржцы рассказали, сколько мечтают тратить времени на дорогу до работы
Жители Петербурга хотели бы тратить на дорогу до работы около 20 минут. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жители Петербурга и столицы ежедневно тратят на дорогу до работы около часа. Среди граждан провели опрос: каким транспорт они предпочитают пользоваться, сколько времени проводят в дороге и сколько хотели бы тратить.

Поехать до работу общественным транспортом предпочитают 67% москвичей и 56% петербуржцев. Меньше всего времени на дорогу тратят жители Тольятти и Ульяновска, средняя продолжительность составляет около 35 минут.

Как сообщает Superjob, наибольшее число граждан, предпочитающих поездки на личном автомобиле, живут в Екатеринбурге и Красноярске (около 50%). Быстрее всего до работы на своей машине добираются жители Сочи и Тольятти (поездка занимает до 25 минут).

Со слов петербуржцев, идеальное время на дорогу до работы не должно превышать 24 минуты, у москвичей — 27 минут.

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