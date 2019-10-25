Петербуржцы рассказали, сколько мечтают тратить времени на дорогу до работы

Жители Петербурга хотели бы тратить на дорогу до работы около 20 минут. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жители Петербурга хотели бы тратить на дорогу до работы около 20 минут. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Жители Петербурга и столицы ежедневно тратят на дорогу до работы около часа. Среди граждан провели опрос: каким транспорт они предпочитают пользоваться, сколько времени проводят в дороге и сколько хотели бы тратить.

Поехать до работу общественным транспортом предпочитают 67% москвичей и 56% петербуржцев. Меньше всего времени на дорогу тратят жители Тольятти и Ульяновска, средняя продолжительность составляет около 35 минут.

Как сообщает Superjob, наибольшее число граждан, предпочитающих поездки на личном автомобиле, живут в Екатеринбурге и Красноярске (около 50%). Быстрее всего до работы на своей машине добираются жители Сочи и Тольятти (поездка занимает до 25 минут).

Со слов петербуржцев, идеальное время на дорогу до работы не должно превышать 24 минуты, у москвичей — 27 минут.

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