В Ленобласти размер фонда защиты дольщиков увеличили до 800 млн

В Ленобласти размер фонда защиты дольщиков увеличили до 800 млн
Губернатор Ленобласти постановил создать фонд защиты дольщиков в июле этого года. Фото: Baltphoto

Парламентарии области приняли в третьем чтении поправки в законе об областном бюджете на следующие два года, с 2019 по 2021.

По информации пресс-службы администрации Ленинградской области, основные изменения в бюджете касаются увеличения объема фонда, защищающего права граждан-участников долевого строительства. Размер фонда вырос в 2,6 раз: с 300 до 800 миллионов рублей.

Отметим, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соответствующее постановление о создании регионального фонда помощи участникам долевого строительства в июле 2019 года. Областью официально признано наличие девяти проблемных объектов и, в общей сложности, 2,5 тысяч обманутых людей.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 3% петербургских застройщиков оказались недобросовестными по отношению к дольщикам.

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В Ленобласти размер фонда защиты дольщиков увеличили до 800 млн
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