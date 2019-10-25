Петербурженку задержали за кражу двух миллионов у пенсионерки

Петербурженку задержали за кражу двух миллионов у пенсионерки
Лжесоцработницы оставили пенсионерку без двух миллионов. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге задержали 50-летнюю местную жительницу. Женщину подозревают в краже 2 млн рублей у 87-летней пенсионерки.

Подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Полиция принимает меры по поиску её соучастницы, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Кража произошла в Василеостровском районе Петербурга в сентябре. В полицию обратилась 87-летняя жительница дома на улице Кораблестроителей. Она сообщила, что из её квартиры после ухода двух неизвестных женщин пропали 2 млн рублей. Внутрь злоумышленницы попали под видом соцработниц.

Из квартиры похитили 2 тыс. долларов, 6 тыс. евро и 1 млн 670 тыс. рублей. Общей ущерб составил 2 млн.

Подозреваемая нигде не работает и прежде была судима.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору обокрали 87-летнюю пенсионерку. У женщины похитили 250 тыс. рублей.

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