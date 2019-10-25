Электрик из Ленобласти избил до смерти свою возлюбленную

Электрик из Ленобласти избил до смерти свою возлюбленную
Все произошло на улице Ларина, 6 в Сертолово. Фото: Google.Maps

Во Всеволожском районе Ленобласти задержан мужчина, работающий электриком. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Как стало известно gazeta.spb.ru, правоохранители задержали 27-летнего жителя Сертолово, подозреваемого в избиении 32-летней женщины во время ссоры. Все произошло в одной из квартир дома 6 по улице Ларина. Мужчина несколько раз ударил пострадавшую, ее госпитализировали.

Медики диагностировали у нее перелом нескольких ребер и травму грудной клетки. Женщина скончалась от нанесенных травм.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подростки избили супружескую пару в парадной на Новоизмайловском.

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Электрик из Ленобласти избил до смерти свою возлюбленную
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