Комитет имущественных отношений Петербурга вернет прежнее название

Комитет имущественных отношений Петербурга вернет прежнее название
Власти города уверены, что КИО не до конца раскрывает сущность задач и полномочий комитета, в то время как КУГИ подходит намного больше. Фото: Pixabay

Петербургский Комитет имущественных отношений (КИО) вернет прежнее наименование, которое носило до 2015 года.

Так, Комитет может стать комитетом по управлению госуимуществом (КУГИ). Такое постановление появилось на сайте петербургской администрации.

Сейчас проект горправительства проходит экспертизы и согласование в исполнительных органах. В случае его одобрения КИО переименуют в прежнее наименование с начала следующего года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что станция петербургского метрополитена «Шушары» сохранит свое название. На смену предлагались еще два названия.

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