Станция метро «Шушары» сохранит свое название

Станция метро &#171;Шушары&#187; сохранит свое название
Станция останется под названием "Шушары". Фото: GazetaSPb

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга отказалась переименовывать станцию Фрунзенского радиуса в «Южную» или «Автозаводскую».

В Смольном прокомментировали нежелание изменять название станции «Шушары». По словам зампреда комитета по культуре Александра Воронко, название «Южная», предложенное петербуржцами, может ассоциироваться с Южной ТЭЦ, находящейся неподалеку от метро. Однако ТЭЦ является стратегическим объектом, в связи с чем демаскировка его названия путем использования топонима в названии станции метро не может быть осуществлена.

Кроме того, планируется постройка города-спутника «Южный» в противоположном конце Пушкинском района, что впоследствии может создать путаницу.

Комментарий Воронко опубликовали в сообществе «Подземка от Podzemnika» в социальной сети «Вконтакте».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Метрострой презентовал кинофильм о строительстве Фрунзенского радиуса.

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Станция метро «Шушары» сохранит свое название
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