Дрозденко подписал соглашение о достройке с ДОМ.РФ

Дрозденко подписал соглашение о достройке с ДОМ.РФ
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с строительной организацией ДОМ.РФ.

Стороны пришли к договоренности в пятницу, 25 октября. Компания ДОМ.РФ возьмет на себя завершение строительства проблемного жилья в Ленобласти. На данный момент регион в ближайшее время должен получить часть средств от Фонда защиты прав участников долевого строительства.

Отметим, что объем регионального фонда вырос в более чем 2,5 раза, с трехсот до восьмисот миллионов рублей.

Напомним, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко предложил обеспечивать пенсионными выплатами граждан, оформленных как самозанятые. Такое предложение глава Ленобласти внес на заседании регионального Законодательного собрания во вторник, 22 октября.

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