Зима в Петербурге дала о себе знать, в понедельник придут заморозки

МЧС предупредило жителей Северной столицы о заморозках в ночь на понедельник, 28 октября. Сегодня в городе наблюдались сильные порывы ветра и мокрый снег.

В течение первого дня рабочей недели будет преобладать облачная погода. Как сообщили в региональном управлении ведомства, в Петербурге продолжатся осадки в виде мокрого снега. В ночное время ветер подует с севера и северо-запада, его скорость составит 6-11 м/с. Днём — 3-7 м/с.

Столбик термометра ночью опустится до минус одного градуса, а днем — от нуля до плюс двух градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что зима в городе наступит раньше назначенных сроков. В начале предстоящей недели холода усилятся, горожане уже начали переодеваться в зимние вещи.