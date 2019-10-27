Петербуржцы фотографируют первый снег

В Северной столице начался снегопад. Зимняя погода пришла в город с Севера.

Сегодня вечером, 27 октября, Петербург завалило снегом. Горожане сообщают о мокрых хлопьях снега в Девяткино, Парнасе и на проспекте Просвещения. В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»появились первые фотографии заснеженных улиц.

Погодные условия ухудшают ситуацию на дорогах. Жители города предупреждают, что видимость на проезжих частях нулевая, сегодня лучше воздержаться от вождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о первой аварии в Сортавале. Серьезное дорожно-транспортное происшествия, по предварительной информации, произошло из-за снега. Водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали женщина и двое несовершеннолетних.