Петербуржцы фотографируют первый снег

Петербуржцы фотографируют первый снег
Петербуржцы начали лепить снеговиков. Фото: vk.com/spb_today_unpublished

В Северной столице начался снегопад. Зимняя погода пришла в город с Севера.

Сегодня вечером, 27 октября, Петербург завалило снегом. Горожане сообщают о мокрых хлопьях снега в Девяткино, Парнасе и на проспекте Просвещения. В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»появились первые фотографии заснеженных улиц.

Погодные условия ухудшают ситуацию на дорогах. Жители города предупреждают, что видимость на проезжих частях нулевая, сегодня лучше воздержаться от вождения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о первой аварии в Сортавале. Серьезное дорожно-транспортное происшествия, по предварительной информации, произошло из-за снега. Водитель не справился с управлением, в результате чего пострадали женщина и двое несовершеннолетних.

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