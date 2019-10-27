Елизавета Боярская показала фото в кожаном платье с глубоким декольте

Елизавета Боярская показала фото в кожаном платье с глубоким декольте
Елизавета Боярская опубликовала фото в эффектном платье. Фото: lizavetabo Instagram

Российская актриса Елизавета Боярская опубликовала в соцсети снимок с показа коллекции Atelier TOUS Rosa Oriol. Мероприятие прошло в историческом особняке на Хохловке.

На снимке в Instagram запечатлена Боярская вместе с создательницей украшений Розой Тоус. Подписчики первым делом отметили кожаное платье актрисы. Бордовый наряд изящно подчеркнул зону декольте.

«Лиза, платье очень красивое», — написал подписчик в комментариях.

«Платье – улет», — комментирует подписчица.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Елизавета Боярская рассказала о своих секретах красоты. Речь идет об уходе за кожей. Актриса призналась, что ее ее кожа требует особого ухода.

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