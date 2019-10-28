Бузова показала загорелое тело в купальнике

Бузова показала загорелое тело в купальнике
Ольга Бузова. Фото: Instagram buzova86

Певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала на своей страничке в Instagram фотографию в купальнике. Подписчики с восхищением отреагировали на пикантный снимок.

За два часа пост певицы набрал популярность в социальной сети, к настоящему моменту под фотографией насчитывается более 337 «лайков». В комментариях пользователи отметили безупречную фигуру Бузовой. Пользователи написали, что она выглядит безупречно.

Под публикацией певица написала, что съемки нового выпуска проекта «План Б» продолжатся на острове Бали.

«Обязательно буду смотреть», — написала подписчица в социальной сети.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Бузова приняла предложение руки и сердца. Певица побывала в Риме со своим избранником,

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