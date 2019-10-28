Эксперты рассказали о курсе рубля до конца года

Курс для обмена рубля на доллары в настоящее время вполне привлекателен. Фото: Pixabay

Курс для обмена рубля на доллары в настоящее время вполне привлекателен. Фото: Pixabay

Рубль становится все более устойчивой валютой. Эксперты рассказали, стоит ли менять валюту или не торопиться с денежными вопросами.

Со слов специалистов, основные риски для стабильности валюты могут произойти в следующем месяце. Особенно в начале ноября рубль остается без защиты налоговых выплат. Эксперты предположили, что курс рубля по отношению к доллару к концу текущего года составит 63-66 рублей.

Как сообщает News.ru, инфляция покажет стремительное замедление мировой экономики, а также необходимость дополнительных стимулирующих мер. При таком раскладе можно ожидать снижения курса под конец следующего месяца до 65-67 рублей за доллар.

Специалисты заключили, что курс для обмена рубля на доллары в настоящее время вполне привлекателен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что рубль может укрепиться к доллару. Это может произойти до конца настоящего года.