Поскользнувшаяся фура устроила пробку на Московском шоссе

На Московском шоссе фура влетела в ограждение. Со слов очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога.

Столкновение случилось сегодня утром, 28 октября. На опубликованных кадрах в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что передняя часть транспорта серьезно пострадала. Большегруз занял полторы полосы.

«На Московском шоссе фура поскользнулась», – написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

На участке образовалась крупная пробка. По данным «Яндекс. Карты», скорость потока не превышает 7-10 км/ч.

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