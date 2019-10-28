В Кремле прокомментировали информацию о ликвидации аль-Багдади

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал заявление США о ликвидации главаря запрещенной в России группировки «Исламское государство» * аль-Багдади.

Он отметил, что если эта информация подтвердится, то можно говорить о серьезном вкладе Дональда Трампа в борьбу с международным терроризмом.

«Сама по себе новость не может вызвать негативную реакцию российских властей. Действительно, наши военные видели в зоне американские самолеты, видели в зоне беспилотники, которые могли там работать»- отметил Песков, сообщает РИА «Новости».

О ликвидации аль-Багдади в воскресенье в специальном обращении объявил Дональд Трамп. Он рассказал, что американские военные настигли террориста в подземном тоннеле, где тот, попав в тупик, сам подорвал пояс смертника. Как сообщает Reuters, выйти на след лидера ИГ помог один из его ключевых помощников. Он рассказал, что аль-Багдади для конспирации иногда проводил важные переговоры со своими командирами в передвигающихся микроавтобусах, груженных овощами.

Аль-Багдади стал всемирно известен после 2014 года, когда ИГ установило свою власть на огромной территории на Ближнем Востоке и начало грозить странам Запада глобальным джихадом. С тех пор он стал одним из самых разыскиваемых людей планеты. СМИ много раз объявляли о гибели аль-Багдади. Однако каждый раз в Сети появлялись его новые видеообращения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге задержали исламиста из Таджикистана, подозреваемого в терроризме.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.