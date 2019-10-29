Беглов рассказал, что в Иерусалиме откроют памятник блокадникам

Как скоро это произойдет – не уточняется.

Об этом стало известно сегодня, 29 октября. Обо всем губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал на встрече с представителями консульского корпуса, сообщает пресс-служба администрации главы города. Он заявил, что в Иерусалиме собираются открывать памятник, посвященные героическим защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Беглов также напомнил, что памятные даты Великой Отечественной войны важны не только для России, но и зарубежных стран. Различные памятные акции, посвященные 75-летюю полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошли в десятках государств – от Канады до Армении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге прошли памятные мероприятия в честь жертв блокады.