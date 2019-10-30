«Зенит» в лазурном сыграет с «Томью» в белом

"Зенит" определился с цветом формы на матч с "Томью". Фото: ФК "Зенит"

"Зенит" определился с цветом формы на матч с "Томью". Фото: ФК "Зенит"

Команды «Зенит» и «Томь» определились с цветом формы на матч 30 октября. Встреча состоится на «Газпром Арене» в Петербурге в рамках Олимп-Кубка России.

Петербургские футболисты выйдут на поле в лазурной форме. Вратарь команды облачится в желтое, сообщается на официальном сайте «Зенита». Гости сыграют в белом, для вратаря выбрана оранжевая форма.

Ожидается, что матч посетит 45 тыс. зрителей. Поддержать «Томь» в Петербург приехали десять болельщиков.

Стартовый свисток будет дан в 20:00 по местному времени. Встреча пройдет в рамках 1/8 финала Олимп-Кубка России. Составы команд на игру пока не объявлены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что матчи «Зенита» ограничат движение транспорта в Петербурге 30 октября, 2 и 5 ноября. Сине-бело-голубым предстоит встретиться с «Томью», ЦСКА и «РБ Лейпциг».