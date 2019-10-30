В доме Финляндии обсудили русско-финское сотрудничество в области велосипедизации

Эксперты из Петербурга и области обменялись опытом с коллегами из Европы в вопросах развития велосипедного движения в городах и за их пределами.

Первоочередной целью обсуждения является знакомство с европейским опытом в этом вопросе, однако российским специалистам необходимо делать поправки на местную специфику. Обсуждение состоялось во вторник, 29 октября, в доме Финляндии в рамках Международного семинара «Развитие велосипедной инфраструктуры: современные тенденции, решения и опыт».

Первыми выступили представители России и Финляндии, Кирилл Поляков и Юрки Кархула. Одной из основных проблем, обсуждавшихся на форуме, является развитие велоинфраструктуры на территории России в приграничной с Финляндией зоне. Своим опытом в этом вопросе также поделились эксперты из Голландии.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что скоростной поезд «Аллегро» остановился на территории Финляндии из-за наезда на лося.