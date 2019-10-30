В Петербурге выставлен на продажу за 1,5 млн барабан участника групппы «Кино»

Житель Северной столицы продает на Avito музыкальный инструмент Георгия Гурьянова, барабанщика группы «Кино».

Продавец разместил объявление на интернет-сервисе Avito в понедельник, 28 октября. Нынешний владелец барабана оценил его в полтора миллиона рублей. В объявлении продавец отмечает, что инструмент был переделан из малого барабана от установки Tacton. Обручи и пластики на барабане заменил сам Георгий Гурьянов. Спустя некоторое время, в 1987 году, он вернул барабан его сегодняшнему владельцу.

Продавец барабана отмечает, что инструмент использовался в записи группы «Народное ополчение», в которой принимал участие Гурьянов.

Отметим, что участниками популярной группы «Кино» были Виктор Цой, Алексей Рыбин, Олег Валинский, Юрий Каспарян, Александр Титов, Георгий Гурьянов и Игорь Тихомиров.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Avito выставили на продаже детеныша леопарда.