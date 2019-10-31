Утром на станции «Комендантский проспект» скопились толпы пассажиров из-за задержки поездов

Неисправный состав остановил движение поездов по «фиолетовой» ветке в петербургской подземке. На станции «Комендантский проспект» толпы пассажиров стоят в ожидании поезда.

Как сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен», поломка состава на Фрунзенско-Приморской линии произошла в 7:40 утра 31 октября. Неисправный поезд остановился на станции «Международная». На данный момент движение восстановлено.

Пассажиры рассказали о столпотворении на станции «Комендантский проспект» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Пользователи в комментариях уточнили, что к настоящему моменту людей на станции практически нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Петербурга оценили идею об установке фандоматов на станциях. «Петербургский метрополитен» считает, что идея об установке в метро фандоматов имеет сложную реализацию из-за требований транспортной безопасности.