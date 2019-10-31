На Костюшко из пневматического пистолета расстреляли LADA

Злоумышленник выстрелил в LADA после конфликта с её владельцем. Фото: pixabay.com

Злоумышленник выстрелил в LADA после конфликта с её владельцем. Фото: pixabay.com

В Московском районе Петербурга в автомобиль LADA 21140 выстрелили из пневматического пистолета. С заявлением в полицию обратился 24-летний владелец машины.

Мужчина сообщил о конфликте с водителем Volkswagen Polo. Ссора произошла у дома 2 по улице Костюшко. Около полуночи 31 октября владелец Volkswagen Polo в ходе перепалки с другим автомобилистом выстрелил в его машину LADA 21140.

Выстрел производился из пневматического пистолета, уточнили в Главном управлении МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего и принимает меры по розыску злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о дорожном конфликте со стрельбой в Московском районе Петербурга. На улице Ленсовета водитель Mercedes GL350 выстрелил из неустановленного оружия и повредил лобовое стекло Opel Astra.