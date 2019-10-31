Тарифы за «коммуналку» в Петербурге могут вырасти на 3,8%

Тарифы за «коммуналку» в Петербурге могут вырасти на 3,8%
Сейчас максимальный индекс для Петербурге установлен на 4,5%.Фото:Pixabay

Правительство РФ установило индекс роста тарифов на коммунальные услуги в 2020 году.

Согласно постановлению правительства, повышение произойдет летом 2020 года. Для Петербурга определили значение, равное 3,8%.

Также это коснется Москвы, Еврейской автономной и Новосибирской областей и Кузбасса.

Сейчас максимальный индекс для Петербурге установлен на 4,5%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство РФ установило для Северной столицы предельный индекс изменения платы за коммунальные ресурсы с 1 июля 2019 года. Таким образом, тарифы по всем видам коммунальных ресурсов в 2019 году снижены по сравнению с теми, что были раньше. То есть рост будет, но не такой большой. Теперь прирост платежа за коммунальные услуги в квартире в семье из трех человек составит 8,67 рубля (0,4%) по сравнению первым кварталом 2019 года.

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