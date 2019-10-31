Бизнес-центр «Тусар» на Петроградке ушел с молотка за 470 млн

В Петроградском районе Петербурга за 470 млн рублей продан бизнес-центр «Тусар» на улице Красного Курсанта. Об этом сообщает Российский аукционный дом (РАД).

Стоимость лота выросла почти в два с половиной раза. Начальная цена составляла 200 млн рублей. На здание в ходе торгов претендовал 21 человек, победителем аукциона стало ООО «СТА Контракт».

«По итогам аукциона можно смело сказать, что рынок недвижимости Петербурга активен», — приводит слова гендиректора РАД Андрея Степаненко АСН-инфо.

Торги проведены 30 октября. Выставить дом на продажу было решено в связи с банкротством банка АО «Тусарбанк».

Площадь бизнес-центра «Тусар» составляет 4,9 тыс. кв. метров. В лот также входит земельный участок с парковкой на 24 места. Здание было построено как часть комплекса бывшей трикотажно-чулочной фабрики «Красное Знамя».