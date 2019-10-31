В 54 регионах России сократилось число медиков

Сокращений врачей в 54 российских регионах за последний год связано с зарплатами и соцпричинами. Такое мнение огласили в Минздраве.

Наибольший отток медиков зафиксирован в Бурятии, где количество специалистов уменьшилось на 59% по сравнению с минувшим годом. В Новосибирской области сократилось почти 58%. В Томской области уволились 18% специалистов, в Кемеровской – 17,3%.

Также в настоящем году, как сообщает РБК, в 46 субъектах РФ произошел отток докторов первичного звена. В топ-5 по этому показателю вошли — Новосибирская область и Бурятия и Красноярский край.

Вместе с тем в 31 регионе число медиков увеличилось. Так, в Хакасии рост составил 313%, в Омской области — 303%.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что жителям России прогнозируют массовые сокращения. Однако общие прогнозы на предстоящий год позитивны.