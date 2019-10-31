В США признали невозможность остановить «Северный поток-2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Первый замгоссекретаря Джон Салливан заявил, что с завершением строительства «Северного потока-2» Россия получит серьезный рычаг давления, и этот проект уже вряд ли можно остановить.

Он добавил, что Россия завершит строительство газопровода, несмотря на санкции со стороны США.

«То есть это заставит Россию заплатить высокую цену, но не остановит трубопровод», — отметил он, сообщает РИА «Новости».

Салливан является одним из кандидатов на пост посла США в России.

Накануне стало известно, что Дания дала разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» через свои воды. Теперь «Газпром» может закончить прокладку трубы к Германии до конца этого года.

Против строительства «Северного потока-2» выступали США и некоторые страны Восточной Европы, в том числе Украина. Последняя из-за нового газопровода лишается значительной части транзита российского газа в Европу.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Датское энергетическое агентство DEA выдало разрешение на прокладку российского газопровода «Северный поток — 2».