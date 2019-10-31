Петербуржцы смогут проверить свой уровень финансовой грамотности

Петербуржцы смогут проверить свой уровень финансовой грамотности
Тестирование поможет выявить слабые места в финансовой подготовке и пополнить багаж знаний. Фото: https://pixabay.com/

Жители Северной столицы получат возможность проверить, насколько они владеют финансовой грамотностью.

Соответствующий тест в режиме онлайн можно будет пройти на петербургском портале государственных и муниципальных услуг. Тестирование проводится в рамках Всероссийской недели сбережений, которая является совместным проектом Министерства финансов РФ и Роспотребнадзора.

«Неделя сбережений», проводящаяся на всей территории России, направлена на формирование у жителей страны ответственного поведения и разумного отношения к финансам, в том числе, личным.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что самыми закредитованными работниками РФ признаны охранники. После них расположились медработники и сотрудники социальной сферы. При этом меньше всего долги беспокоят программистов и маркетологов.

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