Стало известно, за что россияне не любят платить на отдыхе

Стало известно, за что россияне не любят платить на отдыхе
Большую часть опрошенных россиян не устраивает необходимость оплачивать аренду лежаков на пляже. Фото: pixabay

Сервис путешествий опросил российских туристов и выяснил, за что им не нравится платить на отдыхе.

Согласно данным Ostrovok.ru, респондентам было предложено рассказать, за какие услуги они крайне неохотно отдают деньги во время отпуска. В ходе исследования было опрошено более двух тысяч интернет-пользователей. Им предоставили несколько вариантов ответа на выбор.

Оказалось, что 43% опрошенных россиян не устраивает необходимость оплачивать аренду лежаков на пляже. 29% респондентов не хотят отдавать деньги за пользование услугами связи или интернетом за границей.

Каждый четвертый (24%) россиянин недоволен платой за выбор места в самолете. Еще 22% проголосовали за оплату туристических налогов в отеле, а 14% не хотят оставлять чаевые.

Также 13% неохотно платят за пользование мини-баром, а каждый десятый опрошенный высказал недовольство в сторону сборов за хранение багажа.

Наименьшее количество голосов (4%) набрал вариант «поездки на такси».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что стало известно, в какие костюмы россияне наряжаются на Хэллоуин.

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