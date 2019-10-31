Стало известно, за что россияне не любят платить на отдыхе

Сервис путешествий опросил российских туристов и выяснил, за что им не нравится платить на отдыхе.

Согласно данным Ostrovok.ru, респондентам было предложено рассказать, за какие услуги они крайне неохотно отдают деньги во время отпуска. В ходе исследования было опрошено более двух тысяч интернет-пользователей. Им предоставили несколько вариантов ответа на выбор.

Оказалось, что 43% опрошенных россиян не устраивает необходимость оплачивать аренду лежаков на пляже. 29% респондентов не хотят отдавать деньги за пользование услугами связи или интернетом за границей.

Каждый четвертый (24%) россиянин недоволен платой за выбор места в самолете. Еще 22% проголосовали за оплату туристических налогов в отеле, а 14% не хотят оставлять чаевые.

Также 13% неохотно платят за пользование мини-баром, а каждый десятый опрошенный высказал недовольство в сторону сборов за хранение багажа.

Наименьшее количество голосов (4%) набрал вариант «поездки на такси».

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