Одноэтажный дом сгорел на улице Корнея Чуковского в Петербурге

Ночью 1 ноября на улице Корнея Чуковского в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга загорелась одноэтажка.

Как сообщают местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» утром 1 ноября, пожар в одноэтажном здании начался около трех часов ночи в пятницу. Загоревшаяся постройка находится рядом с домом 7/4. Очевидцы отмечают, что здание сгорело полностью.

Причины произошедшего остаются неизвестными. Информации от официальных источников пока не поступало. О возможных пострадавших в результате пожара не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью в Тихвине загорелся частный дом. Огонь в частном доме успел распространиться по площади 20 «квадратов». Спасателям удалось его потушить примерно за полчаса — в 3:45.