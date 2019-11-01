Из коммуналки на Московском вынесли украшения и наличку на 289 тысяч рублей

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о краже в коммунальной квартире на Московском проспекте в Адмиралтейском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о похищении шкатулки с ювелирными украшениями и кошелька, внутри которого лежали $300. Вещи были украдены из комнаты в коммунальной квартире, расположенной в доме 40 по Московскому проспекту.

По словам заявительницы, злоумышленник пробрался в ее комнату, отжав входную дверь. Все произошло в утром в четверг, 31 октября. Общий ущерб пострадавшая оценила в 289 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе у гендиректора коммерческой фирмы украли 700 тысяч. Полицейские задержали вора, который летом 2019 года украл из квартиры руководителя коммерческой фирмы 711 тысяч рублей.