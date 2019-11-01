Из коммуналки на Московском вынесли украшения и наличку на 289 тысяч рублей

Из коммуналки на Московском вынесли украшения и наличку на 289 тысяч рублей
Кражу совершили в квартире этого дома. Фото: Google.Maps

Сотрудники правоохранительных органов расследуют дело о краже в коммунальной квартире на Московском проспекте в Адмиралтейском районе.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию поступило сообщение о похищении шкатулки с ювелирными украшениями и кошелька, внутри которого лежали $300. Вещи были украдены из комнаты в коммунальной квартире, расположенной в доме 40 по Московскому проспекту.

По словам заявительницы, злоумышленник пробрался в ее комнату, отжав входную дверь. Все произошло в утром в четверг, 31 октября. Общий ущерб пострадавшая оценила в 289 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе у гендиректора коммерческой фирмы украли 700 тысяч. Полицейские задержали вора, который летом 2019 года украл из квартиры руководителя коммерческой фирмы 711 тысяч рублей.

коммунальная квартира кража московский проспект новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти на федеральных трассах вводят очередные ограничения движения
На трассе «Парголово — Огоньки» ночью произошло смертельное ДТП
Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике
Из коммуналки на Московском вынесли украшения и наличку на 289 тысяч рублей
Одноэтажный дом сгорел на улице Корнея Чуковского в Петербурге
В Светогорске по горячим следам задержан ограбивший 87-летнюю женщину
Педофил надругался над девочкой на детской площадке в Приморском районе
В Выборгском районе у гендиректора коммерческой фирмы украли 700 тысяч