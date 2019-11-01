Определился противник «Зенита» в четвертьфинале Кубка России

Определился противник &#171;Зенита&#187; в четвертьфинале Кубка России
Соперники встретятся на поле 4 марта 2020 года. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Стало известно, с кем будет соперничать петербургский футбольный клуб за право участия в полуфинале.

По итогам окончания всех встреч в рамках 1/8 финала российского чемпионата, определились четыре пары команд, которые сразятся друг с другом в 1/4 финала. Так, сине-бело-голубые сыграют с грозненским «Ахматом», «Химки» встретятся с «Торпедо», «Шинник» выступит против «Урала», а соперником ЦСКА станет «Спартак».

Встрече «Зенита» с футбольным клубом Грозного состоится 4 марта следующего года.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербургская команда стала партнером «Единой карты петербуржца». Теперь владельцы ЕКП смогут получить скидочную карту на 5% футбольную атрибутику «Зенита» как в онлайн-, так и в оффлайн-магазине футбольного клуба. Впоследствии скидка может быть увеличена до 15%.

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Определился противник «Зенита» в четвертьфинале Кубка России
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